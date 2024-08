Pedido de recuperação judicial não é nosso plano, diz presidente da Azul

"Estamos trabalhando em uma discussão amigável com todo mundo como sempre fizemos", acrescentou o executivo, que negou reportagem publicada na véspera pela Bloomberg que citou entre as opções da companhia um eventual pedido de recuperação judicial.

As ações da Azul acabaram fechando a sessão em queda de mais de 24%, cotadas a 5,50 reais, enquanto o Ibovespa recuou 0,95%. A rival Gol, que não está no índice e apresentou pedido de recuperação judicial no início deste ano, encerrou em alta de 1,8%, a 1,11 reais.

A Azul encerrou junho com liquidez total de 6,4 bilhões de reais, acima dos 5,5 bilhões de um ano antes. Ante o início do ano, a dívida bruta da empresa no final do primeiro semestre aumentou em 3,8 bilhões de reais, principalmente devido à depreciação de 11,7% do real ante o dólar o que elevou os gastos com arrendamento de aeronaves da empresa e as despesas com empréstimos denominados em moeda estrangeira.

Rodgerson afirmou que as empresas de arrendamento de aeronaves "entendem" a situação criada com a desvalorização cambial e o cenário de juros elevados. "Ninguém imaginava que o mercado ia estar onde está", disse o executivo, citando como exemplo da compreensão dos lessores o novo Airbus A330 recebido pela Azul nesta quinta-feira de um dos lessores com quem a empresa está negociando. O executivo não informou o nome da companhia de arrendamento.

Ainda na frente de melhora da estrutura de capital, o presidente da Azul afirmou que "com certeza" a empresa vai recorrer aos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), aprovado na véspera pelo Congresso e que prevê 5 bilhões de reais anuais em crédito ao setor.

O Fnac foi criado em 2011 para fomentar o desenvolvimento do setor de aviação civil por meio de investimentos em infraestrutura. O texto aprovado na véspera permite a possibilidade de empréstimos garantidos pelo Fnac para companhias aéreas.