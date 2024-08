Wall Street sobe após dados fortes dos EUA; Nvidia recua

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quinta-feira, com investidores aliviados depois que dados mostraram uma economia norte-americana ainda robusta, enquanto as ações da Nvidia recuavam, uma vez que suas previsões divulgadas na véspera não superaram as grandes expectativas para a empresa.

Um relatório do Departamento de Comércio mostrou que a economia dos Estados Unidos cresceu mais do que as estimativas iniciais, em meio a fortes gastos dos consumidores.

"A economia não está entrando em recessão tão cedo e isso é benéfico para o mercado de ações, junto com um corte nos juros que muito provavelmente ocorrerá em setembro", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.