Bancos da China têm lucro menor no 2º tri pressionados por setor imobiliário

Desde o ano passado, a China vem implementando uma série de medidas de estímulo ao setor imobiliário e cortando juros para impulsionar o crescimento da segunda maior economia do mundo. O país está à beira da deflação e enfrenta uma prolongada crise imobiliária, aumento da dívida e confiança fraca dos consumidores e empresas.

O Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), o maior banco do mundo em termos de ativos, e o Banco de Construção da China (CCB) anunciaram nesta sexta-feira quedas de 0,8% e 1,4%, respectivamente, no lucro líquido do segundo trimestre.

O Banco da China e o Banco de Comunicações (BoCom) também divulgaram no início desta semana resultados menores para o período, embora o AgBank tenha contrariado a tendência nesta sexta-feira com anúncio de alta de 14,2% na linha final do balanço.

A margem líquida de juros (NIM) do ICBC - um indicador importante de lucratividade - diminuiu para 1,43% no final de junho, de 1,48% três meses antes, enquanto a do CCB também foi menor.

Embora os outros três bancos tenham relatado uma margem estável ou um ligeiro aumento, é improvável que a pressão sobre o NIM diminua.

"Prevemos mais pressão sobre o NIM no segundo semestre de 2024, impulsionada pela reprecificação das hipotecas e pelas diretrizes do governo para reduzir os custos de empréstimos para apoiar a economia", disse Vivian Xue, diretora de Instituições Financeiras da Ásia-Pacífico da Fitch Ratings.