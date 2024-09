BC anuncia leilão extra de 14.700 contratos de swap cambial para segunda-feira

(Reuters) - O Banco Central anunciou um leilão extra de swaps cambiais para a próxima segunda-feira, dia 2, para entre 9h30 e 9h40, com oferta de 14.700 contratos, equivalentes a 735 milhões de dólares.

A oferta foi anunciada na noite desta sexta-feira, por meio de comunicado. A operação com swaps tem efeito equivalente à venda de dólares do mercado futuro.

Nesta sexta-feira, o BC já havia realizado um leilão de swap no início da tarde, com oferta de até 30.000 contratos (1,5 bilhão de dólares). Nesta operação foram vendidos 15.300 contratos (765 milhões de dólares). Assim, na prática a oferta de 14.700 contratos na próxima segunda-feira representa uma segunda tentativa do BC de completar a venda dos 30.000 contratos ofertados originalmente.