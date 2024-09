Eventual ciclo de ajuste nos juros será gradual, diz Campos Neto

BRASÍLIA (Reuters) - Um eventual ciclo de ajuste nos juros básicos, se ocorrer, será gradual, disse nesta sexta-feira o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ressaltando que a autarquia optou por não dar uma orientação futura para a política monetária.

Em evento promovido pela XP Investimentos, Campos Neto ainda avaliou que o prêmio de risco marcado pelos agentes de mercado na parte curta da curva de juros futuros não é compatível com as comunicações recentes do BC, que são fruto da convergência de opiniões da diretoria colegiada.

Em sua apresentação ele enfatizou que ajustes futuros nos juros serão ditados pelo firme compromisso com a meta de inflação e que o BC fará o que for preciso para alcançá-la.