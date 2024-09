Governo propõe déficit primário zero para 2025 em projeto orçamentário

A promessa de repetir neste e no próximo ano a busca pelo déficit zero representa uma flexibilização em relação ao plano do início do governo, quando a equipe econômica previa déficit zero em 2024 e um superávit de 0,5% do PIB em 2025. O afrouxamento do alvo para o ano que vem foi anunciado em abril.

Mesmo com a flexibilização, o atingimento do déficit zero em 2025 é considerado desafiador em meio a uma aceleração de despesas obrigatórias com Previdência e benefícios sociais, que comprimem outros gastos do governo. A expectativa do mercado é que o governo tenha um déficit de 0,77% do PIB no próximo ano, segundo o mais recente boletim Focus do Banco Central.

O arcabouço fiscal prevê que a meta fiscal será cumprida se as contas fecharem o ano dentro de uma banda de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB) para mais ou para menos do alvo, equivalente a cerca de 29 bilhões de reais.

O projeto, que ainda passará por análise e votação no Legislativo, ainda prevê que o salário mínimo a partir de janeiro de 2025 será de 1.509 reais. O valor poderá mudar a depender da variação da inflação. Atualmente, o salário mínimo está em 1.412 reais.

(Por Bernardo Caram)