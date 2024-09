Ibovespa experimenta ajustes após recordes em agosto, mas caminha para melhor mês do ano

- DEXCO ON caía 0,5%, em seu pregão derradeiro no Ibovespa, conforme a última prévia da B3 para o índice que passa a vigorar a partir de segunda-feira. A companhia também decidiu nessa semana que deixará de atuar nos segmentos de chuveiros e torneiras elétricas, conforme "busca priorizar segmentos de atuação que apresentem maiores sinergias em seus canais de venda e posicionamento de mercado".

- PETROBRAS PN tinha variação negativa de 0,18%, buscando descolar da queda mais pronunciada dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedia 1,21%. PETROBRAS ON avançava 0,42%.

- VALE ON mostrava acréscimo de 0,37%, mesmo com o declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 0,53%. Na Bolsa de Cingapura, o vencimento de referência registrava elevação de 0,32%.

- ITAÚ UNIBANCO PN caía 1%, no segundo dia seguido de queda, em sessão negativa para bancos como um todo no Ibovespa, com BANCO DO BRASIL ON perdendo 0,39%, BRADESCO ON recuando 0,38% e SANTANDER BRASIL UNIT cedendo 0,67%. BTG PACTUAL UNIT era negociada em baixa de 0,48%.