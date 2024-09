Ibovespa tem melhor mês do ano com expectativa sobre juros nos EUA

Em Wall Street, a sexta-feira terminou sem uma direção única, com agentes financeiros analisando dados de inflação ao consumidor. O S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, subiu 1%.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em baixa de 0,7%, no segundo dia seguido de queda, após renovar máxima histórica na quarta-feira. No setor no Ibovespa, BANCO DO BRASIL ON perdeu 0,64%, e SANTANDER BRASIL UNIT cedeu 0,16%. Mas BRADESCO ON subiu 0,06%. O governo enviou ao Congresso nesta sexta-feira projeto de lei que eleva a alíquota da CSLL para bancos para 22% até o final de 2025, retornando para o nível atual de 20% em janeiro de 2026.

- PETROBRAS PN subiu 0,1%, apesar da queda do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedeu 1,43%. PETROBRAS ON recuou 1,43%.

- VALE ON avançou 0,47%, descolada do declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 0,53%. Na Bolsa de Cingapura, o vencimento de referência recuou 0,23%.

- MAGAZINE LUIZA ON terminou em queda de 5,66%, acompanhando o movimento dos papéis sensíveis à economia brasileira, em dia de alta das taxas dos contratos futuros de juros. O índice do setor de consumo cedeu 0,56%.