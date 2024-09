Minério de ferro cai após recuo na produção de metais quentes, mas deve fechar semana com ganho

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura recuou 1,03%, para 101,15 dólares a tonelada, permanecendo bem acima do nível psicológico de 100 dólares por cinco sessões consecutivas.

"Os riscos permaneceram inclinados para o lado negativo no curto prazo; as exportações de aço da China podem ficar sob ameaça com o aumento das tensões com os parceiros comerciais", disseram analistas do ANZ em uma nota, prevendo um preço de 90 a 100 dólares por tonelada para o restante de 2024.

A Nippon Steel e outras siderúrgicas japonesas estão pedindo a Tóquio que considere a possibilidade de restringir as importações baratas da China.

No entanto, ambos os índices de referência para o principal ingrediente de fabricação de aço registraram uma segunda semana de ganhos, subindo entre 4% e 5%, respectivamente.

"Vários fatores contribuíram conjuntamente para essa onda de recuperação dos preços, incluindo a expectativa mais forte de um corte na taxa de juros do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA), melhor demanda com a aproximação da temporada de pico de construção e a suspensão da substituição da capacidade do aço", disse Cao Ying, analista da SDIC Essence Futures.

A produção média diária de metal quente entre as siderúrgicas pesquisadas pela Mysteel caiu pela sexta semana consecutiva, a uma taxa de 1,6%, para cerca de 2,21 milhões de toneladas em 30 de agosto, o menor valor desde meados de março, mostraram dados divulgados pela consultoria.