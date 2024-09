Petroleira resultado da fusão entre Enauta e 3R se chamará Brava Energia

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A empresa independente brasileira de óleo e gás formada após a combinação entre Enauta e 3R Petroleum se chamará Brava Energia, conforme comunicado ao mercado nesta sexta-feira.

"O novo nome reforça a identidade brasileira da companhia, além de sua bravura na busca de melhores resultados", disse em nota o CEO da empresa, Décio Oddone.

Com ativos em terra e no mar, nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará, a Brava ressaltou que chega ao mercado com caixa robusto, que permitirá a avaliação de novos investimentos e negócios.