Petróleo cai US$1 com aumento da oferta e incertezas sobre cortes nas taxas do Fed

Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos fecharam em queda de 2,36 dólares, ou 3,11%, a 73,55 dólares, somando uma queda de 1,7% na semana e um declínio de 3,6% em agosto.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, conhecida como Opep+, deve prosseguir com o aumento planejado na produção de petróleo a partir de outubro, já que as interrupções na Líbia e os cortes prometidos por alguns membros para compensar a superprodução neutralizam o impacto da demanda lenta, disseram seis fontes do grupo produtor à Reuters.

"A Opep+ falando sobre prosseguir com a redução gradual dos cortes de produção foi a manchete que realmente nos afundou hoje", disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

Enquanto isso, os investidores responderam a novos dados que mostraram que os gastos do consumidor dos EUA aumentaram solidamente em julho, sugerindo que a economia permaneceu em terreno mais firme no início do terceiro trimestre e argumentando contra um corte de meio ponto percentual na taxa de juros pelo Federal Reserve no mês que vem.

Taxas mais baixas podem impulsionar o crescimento econômico e a demanda por petróleo.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Alex Lawler em Londres, Arunima Kumar em Bengaluru, Emily Chow em Cingapura e Georgina McCartney em Houston)