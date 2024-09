Dow Jones atinge recorde de fechamento após dados econômicos favoráveis dos EUA

A Amazon.com e a Tesla saltaram mais de 3% cada uma.

O relatório PCE desta sexta-feira foi a última grande divulgação de dados econômicos antes da reunião de setembro do Fed. Na semana passada, o chair Jerome Powell expressou apoio a um ajuste iminente da política monetária.

Os mercados monetários sugerem que operadores esperam, em sua maioria, que o Fed reduza a taxa básica em 25 pontos-base em setembro, com as chances de um corte de 50 pontos-base diminuindo ainda mais após os dados desta sexta-feira, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Esta sexta-feira encerrou um mês tumultuado em Wall Street, depois que sinais de uma súbita moderação no mercado de trabalho no início de agosto provocaram temores de uma recessão nos EUA. A influência do iene no carry trade piorou a queda.

As ações se recuperaram desde então, com o índice S&P 500 sendo negociado próximo a recordes.

O Dow Jones subiu 0,55%, para 41.563,08 pontos. O S&P 500 avançou 1,01%, para 5.648,40 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 1,13%, para 17.713,62 pontos.