Índices da China recuam com perdas de gigantes do setor imobiliário

As ações da China Vanke recuaram 5% depois que a gigante do setor imobiliário divulgou um prejuízo de 7,6 bilhões de iuanes (1,1 bilhão de dólares) no primeiro semestre na sexta-feira, ressaltando a profundidade do mal-estar no setor.

Analistas também avaliavam o efeito do possível afrouxamento das regras de refinanciamento de hipotecas, que foram noticiadas pela Bloomberg News na sexta-feira.

O PMI industrial do Caixin/S&P Global voltou a crescer em agosto, segundo dados divulgados nesta segunda-feira. Ainda assim, uma pesquisa com empresas maiores no sábado mostrou que a atividade se contraiu pelo quarto mês.

Cerca de 34,07 bilhões de ações foram negociadas na bolsa de Xangai, aproximadamente 123% da média móvel de 30 dias do mercado, enquanto 3,08 bilhões de ações do Hang Seng foram negociadas, próximo de 128% da média móvel de 30 dias do mercado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,1%, a 38.700 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,65%, a 17.691 pontos.