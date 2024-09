Membros do BCE estão em desacordo sobre desaceleração na zona do euro, dizem fontes

Por Balazs Koranyi

FRANKFURT (Reuters) - As autoridades do Banco Central Europeu estão cada vez mais em desacordo sobre as perspectivas de crescimento na zona do euro, uma divergência que pode moldar o debate sobre cortes de juros por meses, com alguns temendo uma recessão e outros se concentrando nas pressões inflacionárias persistentes, disseram fontes próximas à discussão.

O BCE cortou os juros em junho e é quase certo que fará uma nova redução em setembro, em meio à desaceleração da alta dos preços. Entretanto, é provável que as decisões futuras sejam mais complicadas, uma vez que a economia da zona do euro está entrando em um estado mais precário, segundo sugerem conversas com cerca de uma dúzia de fontes.