PF indica 41 suspeitos em investigação sobre fraude nas Americanas

A Polícia Federal nomeou nesta segunda-feira 41 suspeitos de participação na fraude bilionária que levou a Americanas a fazer um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do país no início do ano passado, de acordo com documentos vistos pela Reuters.

Os suspeitos que concordarem em ajudar na investigação poderão assinar acordos de "não persecução", segundo os documentos, mas para isso precisam admitir participação no esquema que levou a um rombo de mais de 25 bilhões de reais na contabilidade da companhia.

As pessoas nomeadas pela PF nesta segunda-feira foram segmentadas em oito grupos, conforme o setor de atuação no esquema.