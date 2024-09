Presidente da Lufthansa se reunirá com governo de Portugal sobre aquisição de fatia na TAP

Por Sergio Goncalves e Joanna Plucinska e Ilona Wissenbach

LISBOA (Reuters) - O presidente-executivo da Lufthansa, Carsten Spohr, se reunirá com o governo de centro-direita de Portugal nesta segunda-feira para sinalizar formalmente o interesse de sua empresa na privatização da companhia aérea estatal TAP, de acordo com três fontes com conhecimento do assunto.

Uma das fontes disse que a Lufthansa está de olho em uma participação de 19,9% na TAP, abaixo do limite de 20% que exigiria a aprovação da Comissão Europeia, o órgão regulador antitruste da UE.