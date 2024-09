STF determina prisão de réus por incêndio na Boate Kiss

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Dias Toffoli do Supremo tribunal Federal (STF) decidiu pela manutenção da condenação de quatro acusados pelo incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria (RS), em 2013, que matou 242 pessoas.

Relator do caso na suprema corte, Toffoli manteve a condenação dos réus pelo Tribunal do Júri em dezembro de 2021. O STF havia sido provocado por dois recursos extraordinários do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e pelo Ministério Público Federal.

"(...) determino o imediato recolhimento dos réus à prisão, servindo a presente decisão como mandado", diz o ministro na decisão.