Ações de Xangai fecham perto de mínimas de sete meses sob peso de bancos e energia

O foco recai agora sobre os dados de emprego fora do setor agrícola dos EUA, que serão divulgados na sexta-feira, depois que o chair do Fed, Jerome Powell, endossou no mês passado um início iminente de cortes nos juros, em um sinal de preocupação com o mercado de trabalho.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,29% e atingiu o nível de fechamento mais baixo desde 6 de fevereiro, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,26%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,23%.

Os bancos ficaram entre os maiores perdedores, com o índice setorial fechando em queda de 1,76%.

Quatro dos cinco maiores credores da China relataram um lucro menor no segundo trimestre, depois de responderem a um pedido do governo para reduzir as taxas de empréstimo, a fim de estimular a demanda por empréstimos em meio a uma economia em desaceleração e um setor imobiliário em dificuldades.

** O setor de energia foi outro grande peso, caindo 2,42%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,04%, a 38.686 pontos.