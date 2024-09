Ibovespa recua com declínio de commodities, mas PIB atenua perda

O Brasil voltou a crescer no segundo trimestre mesmo após as enchentes que abalaram o Rio Grande do Sul, avançando 1,4% de abril a junho ante primeiro trimestre, melhor resultado desde o final de 2020 e acima das previsões no mercado (+0,9%). Na comparação ano a ano, houve crescimento de 3,3%.

De acordo com o economista-chefe da Azimut Brasil Wealth Management, Gino Olivares, nas próximas semanas, será observada uma nova rodada de revisões para cima das projeções para o crescimento do PIB em 2024.

"Mas precisamos ter em mente que, muito provavelmente, serão consequência de um crescimento maior do que o esperado no primeiro semestre do que da perspectiva de uma aceleração do crescimento no segundo", ponderou em comentário enviado a clientes.

No exterior, Wall Street retornava do feriado nos Estados Unidos com viés negativo, refletindo cautela antes de dados previstos para a semana que podem definir a magnitude de um amplamente esperado corte dos juros nos EUA neste mês, principalmente o relatório do mercado de trabalho norte-americano na sexta-feira.

Estrategistas do Itaú BBA chefiados por Daniel Gewehr estabeleceram preço-alvo de 165 mil pontos para o Ibovespa no final do próximo ano, de 145 mil pontos no final de 2024, conforme relatório a clientes no final da segunda-feira, atualizando o portfólio recomendação para Brasil.

DESTAQUES