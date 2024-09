Investimento chinês no Brasil cresce 33% em 2023, mas segue em nível baixo

"Além de uma quantidade mais elevada de projetos menos intensivos em capital nos últimos anos, o fator cambial também ajuda a explicar a queda recente nos valores dos investimentos chineses no Brasil", disse o estudo.

De acordo com o documento, em 2010, quando os aportes chegaram ao recorde de 13 bilhões de dólares, o dólar operava com média de 1,76 real. Entre 2020 e 2023, a moeda brasileira teve considerável depreciação, com o valor médio do dólar atingindo 5,18 reais.

O documento aponta, por outro lado, que a taxa de efetivação dos investimentos chineses em 2023 subiu, com 88% do valor dos projetos anunciados sendo de fato implementados, ante 27% em 2022.

O estudo ressaltou que o movimento de parcial recuperação dos aportes chineses no Brasil se deu na contramão dos investimentos diretos no país de forma geral, que caíram 17% no ano passado, segundo dado do Banco Central.

No recorte por tipo de empreendimento, a área de eletricidade liderou a atração de capital produtivo chinês no Brasil em 2023, representando 39% do total, a 668 milhões de dólares, com iniciativas nos segmentos eólico, solar e hidrelétrico. Os aportes no setor automotivo tiveram alta de 56%, a 568 milhões de dólares.

Em meio às disputas comerciais entre China e Estados Unidos, os investimentos globais dos chineses cresceram no ano passado, segundo o estudo, com priorização de países em desenvolvimento, que ficaram com nove das dez primeiras posições de principais destinos dos aportes.