Presidente da CAE diz que sabatina de Galípolo não ocorrerá em 10 de setembro

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), afirmou nesta terça-feira que a sabatina de Gabriel Galípolo para o cargo de presidente do Banco Central não ocorrerá no próximos dia 10 de setembro, conforme desejava o governo, que gostaria de ver o nome confirmado pelo Senado antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que acontece nos dias 17 e 18.

"Ela (sabatina) não será realizada no próximo dia 10, gostaria de comunicar isso", disse Vanderlan a jornalistas, ao final da reunião do colegiado.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse na segunda-feira que a sabatina de Galípolo deveria ocorrer no dia 10, uma semana antes do início do próximo Copom.