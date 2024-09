Hidrelétrica Santo Antônio tem paralisação parcial com seca histórica no rio Madeira

SÃO PAULO (Reuters) - A hidrelétrica de Santo Antônio paralisou parte de suas unidades geradoras em função das baixas vazões no rio Madeira, segundo informações divulgadas pela Eletrobras, que controla a usina.

De acordo com a companhia elétrica, a paralisação ocorreu na terça-feira e afetou as unidades geradoras localizadas na margem esquerda e no leito do rio, que atingiram os limites operativos.

A Eletrobras afirmou ainda que uma manobra permitiu manter a geração de energia concentrada em "sete unidades geradoras localizadas no grupo Gerador 1, na margem direita do rio, que estão sincronizadas no setor de 500 kV da usina".