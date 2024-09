Ibovespa fecha em alta após quatro quedas com alívio nos rendimentos dos Treasuries

- EMBRAER ON avançou 5,79%, renovando máxima histórica de fechamento a 49,11 reais, enquanto muitos analistas veem espaço para a ação continuar subindo dado o forte "momentum" operacional da fabricante de aviões. Em 2024, o papel sobe mais de 100%.

- GPA ON disparou 9,12%, após quatro quedas seguidas, período em que acumulou uma perda de 10%. No setor, CARREFOUR ON subiu 2,81% e ASSAÍ mostrou decréscimo de 0,2%.

- AZUL ON fechou em alta de 1,23%, após renovar mínimas históricas no começo da semana, chegando a 4,41 reais na segunda-feira, com temores sobre o endividamento. O secretário nacional de aviação civil do Ministério de Portos e Aeroportos disse que o governo vê com tranquilidade o momento da Azul.

- B3 ON subiu 3,29%, também endossada pelo clima mais comprador na bolsa, após duas quedas seguidas, sendo que na véspera fechou em baixa de mais de 2%.

- VALE ON avançou 0,78%, apesar do novo recuo dos futuros do minério de ferro na China. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o pregão diurno com queda de 3,09%, a 689,5 iuanes (96,95 dólares) a tonelada, seu nível mais fraco desde agosto de 2023.

- PETROBRAS PN terminou com variação positiva de apenas 0,03%, em mais um dia fraqueza do petróleo no exterior. Após o tombo da véspera, o barril de Brent fechou em baixa de 1,42%. No setor, PRIO ON caiu 1,31%, tendo ainda no radar dados de produção