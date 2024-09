Maioria do STF vota por devolução ao consumidor de tributo indevido cobrado na conta de energia

O advogado tributarista Guilherme Peloso Araujo explicou que outro julgamento do STF, da chamada "Tese do Século", que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, teve efeitos positivos para as distribuidoras. Inicialmente as empresas tiveram reconhecidos créditos tributários decorrentes de recolhimentos indevidos, tornando-se credoras da União.

Contudo, esses tributos foram repassados aos consumidores na conta de energia e, em última instância, eles têm direito de recebê-los de volta.

"O STF já sinalizou a constitucionalidade dessa lei, conforme o voto do relator do caso. O efeito prático será que, assim que as concessionárias tiverem o reconhecimento dos créditos e começarem a utilizá-los, deverão repassar esses valores aos consumidores", disse.

"Esse processo será feito anualmente, durante o reajuste tarifário. No momento em que a concessionária solicitar à Aneel o reajuste da tarifa, deverá apresentar os cálculos do benefício econômico obtido com a medida judicial, reduzindo o impacto do aumento tarifário sobre o consumidor. Na prática, trata-se de devolver aos consumidores os valores de tributos pagos indevidamente", acrescentou ele, que é sócio do escritório Carvalho Borges Araujo Advogados.

DEBATE

Além de uma futura confirmação ou não da maioria, outra discussão que ocorreu é sobre o prazo de ressarcimento dos consumidores. Surgiram três correntes: uma que defende não haver prazo prescricional, outra indicando prazo de até cinco anos e uma terceira citando dez anos.