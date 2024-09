Programa do hidrogênio de baixa emissão de carbono segue para sanção

BRASÍLIA (Reuters) - O Senado concluiu a votação nesta quarta-feira de projeto que estabelece regras para o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono (PHBC), informou a Agência Senado, e enviou o texto à sanção presidencial.

Editado na tentativa de preencher lacuna deixada quando o mesmo tema foi vetado em uma outra proposta -- a do marco regulatório do hidrogênio de baixa emissão de carbono -- o projeto foi apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), e já havia recebido o aval dos deputados.

O programa será responsável pela concessão de crédito fiscal na comercialização de hidrogênio de baixa emissão de carbono e seus derivados produzidos no território nacional, informou a agência.