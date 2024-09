BC precisa conduzir política monetária para reancorar expectativas de inflação, diz Guillen

Segundo Guillen, o crescimento do PIB foi liderado pelo consumo, enquanto o mercado de trabalho no Brasil segue apertado. Ele disse ainda que o BC vê o consumo "forte" e o crédito "resiliente".

Ao avaliar as decisões mais recentes do Copom, Guillen reforçou que há uma coesão no colegiado. De acordo com o diretor, os dignósticos sobre a economia brasileira, as incertezas do cenário externo e a desaceleração do crescimento global são elementos de coesão entre os dirigentes do BC.

Ao mesmo tempo, Guillen pontuou que os membros do Copom veem diferentes fatores -- como o crédito -- com ênfases diferentes, mas que "isso é bom".

"Mais importante que a coesão é a transparência, é dizer no que concordamos e no que não concordamos", afirmou o diretor.

Em sua fala, Guillen também ressaltou em diferentes momentos que o BC segue com "forte comprometimento" em levar a inflação para a meta de 3%.

Questionado sobre indicações recentes do presidente do BC, Roberto Campos Neto, de que o começo da alta da taxa básica Selic seria "gradual", Guillen disse ser normal que o gradualismo ocorra em inícios de ciclos. Ao mesmo tempo, pontuou que a comunicação mais recente do BC traz indicação de um início gradual de um novo ciclo.