Economia da Alemanha deve ficar estagnada este ano, diz instituto Ifo

A economia alemã contraiu no segundo trimestre, provocando temores de outra recessão. Uma recessão é definida como dois trimestres consecutivos de contração econômica.

Questionado se espera uma recessão, Wollmershaeuser disse que evita usar o termo de forma deliberada.

Ele disse que a economia da Alemanha está crescendo 0,5% no máximo, o que significa uma expansão trimestral média entre 0,1% e 0,2% daqui para frente.

"Isso significa que frequentemente nos encontraremos em situações em que o PIB às vezes é negativo e às vezes é positivo, simplesmente por causa das flutuações econômicas normais", disse Wollmershaeuser. "Não podemos falar sempre em recessão. Prefiro muito mais o termo crise."

Em suas previsões atualizadas, o Ifo disse que espera que a economia cresça 0,9% no próximo ano, abaixo da previsão anterior de 1,5%, e 1,5% em 2026.

A inflação continuou desacelerando este ano e a expectativa é de que fique em 2,2%, abaixo dos 5,9% registrados no ano anterior. Ela continuará sua trajetória de queda, caindo para 2,0% em 2025 e 1,9% em 2026, de acordo com as previsões do Ifo.