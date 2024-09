Justiça condena brasileiro com ligação com Hezbollah a 16 anos de prisão por terrorismo

BRASÍLIA (Reuters) - A Justiça Federal condenou o brasileiro Lucas Passos Lima, acusado de envolvimento com o grupo libanês Hezbollah, a 16 anos de prisão pelo crime de terrorismo, segundo decisão judicial vista pela Reuters.

Lima já está detido desde novembro do ano passado quando a Polícia Federal deflagrou operação para desarticular um esquema que, segundo as investigações, tinha por objetivo cometer atentados contra alvos judaicos no Brasil.

A investigação inicial teve como base uma denúncia do FBI, compartilhada pela embaixada dos Estados Unidos em Brasília, sobre um possível ataque no Brasil ou em países vizinhos.