Lula prevê acordo com Samarco, Vale e BHP por Mariana até o início de outubro

"Até o começo de outubro a gente vai resolver a questão do acordo com a Vale para resolver o problema de Mariana e de Brumadinho", disse o presidente à rádio.

"É uma coisa que se arrasta há dez anos. Vários compromissos, várias tentativas de fazer acordo, várias decisões judiciais... e a Vale não cumpre. Agora vai ter que cumprir", disse.

O rompimento da barragem em Mariana, da Samarco -- uma joint venture da Vale com a BHP --, há quase nove anos, deixou 19 mortos, centenas de desabrigados e poluiu o rio Doce em toda a sua extensão, até o mar do Espírito Santo.

O colapso da barragem da Vale em Brumadinho ocorreu em 2019, liberando uma onda gigante de rejeitos de mineração que deixou 270 mortos, ao atingir instalações da própria empresa, comunidades, rios e áreas de mata da região.

Um acordo global sobre o colapso da estrutura em Mariana entre autoridades federais e dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo com as mineradoras é amplamente aguardado. A Vale já fechou um acordo de reparação com governos e autoridades sobre Brumadinho.

Lula aproveitou e disse acreditar que as coisas "vão mudar para melhor" sob a perspectiva de um novo comando da Vale a partir do fim do ano.