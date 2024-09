Mercado de trabalho dos EUA está saudável, apesar do ritmo de contratação mais lento, diz Yellen

Os dados de empregos do Departamento do Trabalho dos EUA para agosto, que estão sendo observados de perto, serão divulgados na sexta-feira, com previsão de que a taxa de desemprego diminua ligeiramente para 4,2%.

Mas os dados de emprego do setor privado divulgados nesta quinta-feira mostraram que empregadores contrataram o menor número de trabalhadores em três anos e meio em agosto, com as contratações do mês anterior revisadas para baixo, sugerindo uma possível desaceleração acentuada nas contratações.

"Embora o ritmo de criação de empregos tenha diminuído, ele é normal e adequado para absorver novos participantes no mercado de trabalho", disse Yellen, acrescentando que o crescimento continua em ritmo acelerado -- 3% no segundo trimestre -- com dados sólidos sobre gastos com consumo e investimentos.

"Acho que temos uma economia e um mercado de trabalho saudáveis", disse Yellen.