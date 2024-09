Minério de ferro cai à mínima em um ano em Dalian por preocupações com demanda da China

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian caíram pela quinta sessão consecutiva nesta quinta-feira, atingindo seu nível mais baixo em mais de um ano, à medida que uma série de dados econômicos fracos da China obscureceu as perspectivas de demanda do principal consumidor mundial do ingrediente de aço.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China, encerrou as negociações do dia com queda de 2,58%, a 678,5 iuanes (95,58 dólares) a tonelada. No início do dia, atingiu seu nível mais fraco desde 21 de agosto de 2023, em 673,0 iuanes.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura recuava 1,87%, a 90,8 dólares a tonelada.