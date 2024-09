Ministro da Justiça anuncia demarcação de três novos territórios indígenas no Pará e em Mato Grosso

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou nesta quinta-feira o procedimento de demarcação de três terras indígenas nos Estados do Pará e Mato Grosso.

Lewandowski assinou portarias de demarcação das Terras Indígenas Apiaká do Pontal e Isolados (MT), com 982 mil hectares; Maró (PA), com 42 mil hectares; e Cobra Grande (PA), com 8,9 mil hectares. Ao todo, pelos dados divulgados pelo ministério, cerca de 1,2 mil indígenas moram nessas áreas.