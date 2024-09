Opep+ se aproxima de acordo para adiar aumento da produção de petróleo, dizem fontes

"É provável que os países tomem medidas para equilibrar o mercado, adiando o aumento", disse uma das fontes. A segunda fonte disse que a Opep+ estava "quase lá" para chegar a um acordo.

Na semana passada, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), liderados pela Rússia, estava pronta para prosseguir com um aumento de produção de 180.000 barris por dia em outubro, como parte de um plano para reduzir gradualmente seus cortes mais recentes.

A frágil percepção do mercado de petróleo em relação à perspectiva de mais oferta da Opep+ e ao fim de uma disputa que interrompia as exportações da Líbia, juntamente com um cenário de enfraquecimento da demanda, aumentou as preocupações dentro do grupo.

Os preços do petróleo subiram com o possível atraso, com o petróleo Brent avançando para 73 dólares por barril nesta quinta-feira, mas permanecendo próximo ao seu valor mais baixo desde dezembro.

A Opep e o escritório de comunicações do governo saudita não responderam aos pedidos de comentários feitos na quarta-feira.

