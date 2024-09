S&P 500 e Nasdaq sobem após dados de atividade de serviços

Ajudando o sentimento, o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego diminuiu na semana passada, de acordo com um relatório do Departamento do Trabalho.

Por outro lado, dados da ADP mostraram que os empregadores privados contrataram o menor número de trabalhadores em três anos e meio em agosto, antes dos números de emprego do governo a serem divulgados na sexta-feira.

As apostas dos operadores para uma redução de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de setembro do Fed estão agora em 55%, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. As apostas em um corte maior, de 50 pontos, subiram para 45%, de 34% uma semana antes.

O Dow Jones caía 0,03%, para 40.962,78 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,28%, a 5.535,40 pontos e o Nasdaq Composite subia 0,83%, para 17.226,22 pontos.

No Nasdaq destacava-se a Nvidia, com alta de 2,5%, depois que a empresa de chips de IA caiu mais de 11% nas duas sessões anteriores.

Outras ações de megacapits também subiam, com a Amazon.com em alta de 3,2% enquanto a Apple e a Alphabet tinham alta de 1,2% cada.