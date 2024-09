Taxas futuras de juros caem no Brasil após decepção com mercado de trabalho privado nos EUA

Questionado sobre indicações recentes do presidente do BC, Roberto Campos Neto, de que o começo da alta da taxa básica Selic seria "gradual", Guillen disse ser normal que o gradualismo ocorra em inícios de ciclos. Ao mesmo tempo, pontuou que a comunicação mais recente do BC traz indicação de um início gradual de um novo ciclo.

No mercado, uma das leituras das declarações de Campos Neto e de Guillen é a de que a probabilidade maior é de alta de 25 pontos-base da Selic em setembro.

Perto do fechamento a curva precificava 90% de probabilidade de alta de 25 pontos-base e 10% de chance de aumento de 50 pontos-base. Na véspera os percentuais eram de 78% e 22%, respectivamente.

No exterior, a expectativa agora recai na divulgação do relatório "payroll" sobre o mercado de trabalho dos EUA na manhã de sexta-feira. No fim da tarde os yields seguiam em queda firme.

Às 16h37 o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- caía 4 pontos-base, a 3,733%.