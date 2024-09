Concessionária do Galeão deve superar previsão de fluxo de passageiros em 2024, diz presidente

A concessionária do terminal internacional prevê fechar 2024 com investimentos perto de 110 milhões de reais e o plano de investimentos para 2025 deve ser finalizado até o fim do ano. Em 2023 foram investidos cerca de 50 milhões de reais.

Em 2022, a controladora da RIOgaleão, a Changi Airport, de Cingapura, chegou a anunciar que poderia desistir da concessão por conta de uma demanda aquém das expectativas.

Mas em 2023, após as medidas que forçaram os passageiros a usarem o Galeão, distante do centro do Rio, a empresa manifestou desejo de manter o negócio.

Esta semana, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o tema está no Tribunal de Contas da União e que espera que a Changi continue à frente da RIOgaleão.

A concessionária informou em nota que segue em conversas com o governo federal e o TCU “para buscar uma solução conjunta para a repactuação do contrato de longo prazo para concessão do aeroporto".

A empresa tem um passivo anual com a União de 1,3 bilhão de reais relativo à outorga gerada pelo leilão. A Changi, em consórcio com a antiga Odebrecht, venceu a disputa pelo Galeão em 2013, com uma oferta de cerca de 19 bilhões de reais, quase quatro vezes maior que o lance mínimo definido pelo governo.