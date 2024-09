Taxas longas seguem Treasuries e caem; curva consolida aposta na alta de 25 pontos-base da Selic

Os números mistos geraram volatilidade.

Em uma primeira reação, os rendimentos dos Treasuries perderam força, o que também trouxe as taxas de alguns DIs para as mínimas do dia no Brasil. Às 9h31 -- um minuto após a divulgação do payroll -- a taxa do DI para janeiro de 2031 marcou a mínima de 11,70%, em baixa de 14 pontos-base ante o ajuste da véspera.

Logo depois, os rendimentos dos Treasuries se recuperaram e atingiram as máximas da sessão, com investidores se apegando à percepção de resiliência do mercado de trabalho dos EUA. Esta recuperação também foi percebida entre os DIs. Às 10h47 a taxa do contrato para janeiro de 2031 atingiu a máxima de 11,84%, praticamente estável ante o ajuste anterior.

No restante da sessão, porém, as taxas retornaram para o território negativo tanto nos EUA quanto no Brasil, encerrando uma semana de modo geral positiva para os ativos brasileiros, com quatro quedas consecutivas das taxas dos DIs longos.

“A (taxa do) Treasury de dez anos mergulhou para 3,70%... (É importante) lembrar que este Treasury há um ano estava em 4,75%”, afirmou o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, em comunicado enviado a clientes. Segundo ele, a baixa dos rendimentos dos Treasuries é uma “excelente notícia” e “por isso a gente tem visto um rali do juro brasileiro, caindo bem”.

Entre os contratos mais curtos, no entanto, as taxas terminaram próximas da estabilidade. Na curva a termo, consolidou-se nos últimos dias as apostas de que o BC subirá a Selic em 25 pontos-base este mês. Atualmente a taxa básica está em 10,50% ao ano.