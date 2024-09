Baixos níveis dos rios amazônicos trazem novos desafios para os habitantes locais

Os ribeirinhos geralmente vivem nas margens dos rios em casas de pau a pique -- de onde se deslocam com barcos a motor.

Rosicleia Gomes Vieira, outra moradora, disse que a vida em geral estava se tornando muito mais isolada porque os baixos níveis de água tornam a navegação mais difícil e impossível de se transportar produtos para a cidade.

Além dos rios, que há muito tempo são o principal meio de transporte dos moradores, há apenas uma longa estrada de terra que corta a densa floresta tropical.

No Brasil, onde também ocorreram incêndios florestais, os baixos níveis de água também estão afetando os embarques de soja e milho nos Estados do centro-oeste, como o Mato Grosso, a principal área de cultivo de grãos do Brasil.

(Reportagem de Bruno Kelly em Humaitá e Lisandra Paraguassu em Brasília; Redação de Stefanie Eschenbacher)