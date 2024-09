Draghi pede reformas e investimentos para revitalizar economia da UE

"A Europa é a economia mais aberta do mundo, portanto, quando nossos parceiros não jogam de acordo com as regras, ficamos mais vulneráveis do que os outros", disse Draghi em uma coletiva de imprensa.

Na abertura de um relatório com cerca de 400 páginas, Draghi disse que o bloco precisa de investimentos adicionais de 750-800 bilhões de euros por ano, até 5% do PIB - muito mais alto até do que os 1%-2% do Plano Marshall para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial.

"O crescimento vem desacelerando há muito tempo na Europa, mas nós ignoramos isso", disse Draghi.

"Agora não podemos mais ignorar o fato. Agora as condições mudaram: o comércio mundial está desacelerando, a China está realmente desacelerando muito e se tornando muito menos aberta para nós... perdemos nosso principal fornecedor de energia barata, a Rússia."

Os países da UE já responderam às novas realidades, segundo o relatório de Draghi, mas ele acrescentou que sua eficácia é limitada pela falta de coordenação.

Os diferentes níveis de subsídios entre os países estão afetando o mercado único, a fragmentação limita a escala necessária para competir em nível global e o processo decisório da UE é complexo e lento.