Agência dos EUA diz que precisa ter certeza que métricas de segurança da Boeing estão adequadas para liberar aumento de produção do 737 MAX

"Já houve planos abrangentes antes, então acho que o objetivo agora é realmente garantir que eles sejam executados", disse Whitaker, em uma conferência do setor. "Limitamos a produção -- essa foi minha primeira conversa com o novo presidente-executivo. Precisamos ter certeza de que os indicadores de segurança estão exatamente onde precisam estar para aumentar."

No final de fevereiro, Whitaker deu à Boeing 90 dias para desenvolver um plano abrangente para tratar de "problemas sistêmicos de controle de qualidade" após a emergência em voo do Boeing 737 MAX 9 da Alaska Airlines em 5 de janeiro. Após o incidente, Whitaker tomou a medida sem precedentes de limitar a produção do 737 MAX da Boeing a 38 aviões por mês e intensificou a fiscalização presencial sobre a empresa.

A Boeing entregou o plano de qualidade em 30 de maio. Whitaker disse que realizará reuniões trimestrais com o presidente-executivo da Boeing a partir de setembro, em Seattle. Whitaker afirmou nesta terça-feira que planeja ter essa reunião em breve.

O administrador da FAA também observou que o Departamento de Justiça dos EUA se interessou pela Boeing "de modo que eles também estão implementando protocolos de monitoramento". Em julho, a Boeing concordou em se declarar culpada de uma acusação de conspiração de fraude criminal e pagar pelo menos 243,6 milhões de dólares.

Ortberg, que assumiu o cargo de presidente-executivo em 8 de agosto, disse em um e-mail para funcionários no mês passado, após uma reunião com Whitaker, que a empresa está "focada em uma verdadeira mudança cultural, capacitando os funcionários a se manifestarem quando virem possíveis problemas e reunindo os recursos certos para resolvê-los".

(Reportagem de David Shepardson)