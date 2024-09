IPCA tem leve queda pela 1ª vez em um ano antes de reunião do BC

O resultado divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ficou abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,01%.

Os dados apontaram ainda que o IPCA passou a acumular nos 12 meses até agosto alta de 4,24%, de 4,50% em julho e expectativa de 4,29%. Assim a leitura se distancia um pouco do teto da meta para a inflação, de 4,5% medida pelo IPCA.

Os dados do IPCA ajudarão a moldar o cenário para a decisão do BC na quarta-feira sobre a taxa de juros Selic, atualmente em 10,5%. As perspectivas inflacionárias entraram ainda mais no foco diante de uma economia que vem apresentando forte desempenho e do emprego em alta.

Também entram no foco a desvalorização do real, que pressiona as matérias-primas e os combustíveis, e as queimadas que vêm assolando o país, já que tendem a encarecer os preços dos alimentos.

Segundo a pesquisa Focus do BC junto ao mercado, a expectativa é de aumentos de 0,25 ponto percentual na Selic em cada uma das últimas três reuniões neste ano.

Nesta manhã, a curva de juros no Brasil precificava praticamente 100% de probabilidade de alta de 0,25 ponto percentual na Selic na semana que vem. O relatório Focus do Banco Central, que compila projeções de economistas, também já passou a apontar na segunda-feira expectativa de alta de 0,25 ponto este mês.