Brasil será um dos 3 principais mercados para potássio da BHP, diz presidente no país

"Vemos o Brasil como um mercado crítico para potássio e então achamos que o Brasil deve estar entre um dos três principais mercados para a BHP para potássio. Então é muito, muito importante para nós", afirmou Wilson, em uma entrevista nos bastidores do congresso de mineração Exposibram.

O Brasil, uma potência agrícola, é um dos maiores importadores de fertilizantes do mundo. No caso do potássio, importa cerca de 95% das suas necessidades.

A executiva adicionou que já está trabalhando na construção de relacionamento com potenciais clientes de longo prazo no país, mas que ainda é cedo para falar em acordos fechados, uma vez que a primeira fase do projeto está apenas mais de 50% concluído.

"Neste momento, estamos apenas lentamente começando a construir nossa presença e começando a construir esses relacionamentos de longo prazo com os clientes aqui", afirmou Wilson.

Já em relação a outras oportunidades, a executiva disse que a companhia está "sempre procurando e considerando quaisquer oportunidades que surjam, como fazemos em qualquer um dos nossos países importantes".

Ela ressaltou que a empresa lançou pela primeira vez uma campanha publicitária no país nesta semana, com início no aeroporto de Confins e na Exposibram.