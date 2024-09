Governo publica 23 setores beneficiados por programa de depreciação acelerada

"Toda vez que adquire um bem de capital, o empresário pode abater seu valor nas declarações futuras de IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) e de CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido). Em condições normais, esse desconto é paulatino, feito em até 20 anos, conforme o bem vai se depreciando", informou o ministério.

"Com a depreciação acelerada, o abatimento poderá ser feito em apenas duas etapas – 50% no primeiro ano, 50% no segundo", afirmou a pasta.

Segundo o Mdic, estudos de bancos privados e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontam que o programa tem potencial para alavancar investimentos da ordem de 20 bilhões de reais, com reflexos no aumento do PIB e na geração de empregos.

Os setores beneficiados são: Alimentos, Artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, Produto têxteis, Confecção de artigos de vestuário e acessórios, Produtos de madeira, Papel e celulose, Impressão e reprodução de gravações, Biocombustíveis Produtos químicos (exceto beneficiados pelo Reiq), Farmacêutico Produtos de borracha e plástico, Minerais não metálicos, Metalurgia, Produtos de metal, Equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos, Aparelhos e materiais elétricos, Máquinas e equipamentos, Peças e acessórios para veículos, Equipamentos de transporte (fabricação de trens, navios e aeronaves), Construção de edifícios, Móveis e Obras de infraestrutura.

Há ainda uma categoria chamada "produtos diversos" que abrange itens como material de escritório, guarda-chuva, painéis, letreiros, joalheria, instrumentos musicais, artigos esportivos e "outros produtos considerados de produção residual".

Segundo o Mdic, o programa foi criado com base em um sistema de cotas em que os recursos destinados a cada setor serão proporcionais ao tamanho das atividades na economia. Para que setores maiores não sejam excessivamente beneficiados, os valores destinados a cada um deles não pode ultrapassar o limite de 12% do total do programa.