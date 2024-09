Possível greve na Boeing se aproxima enquanto trabalhadores votam novo contrato

Cerca de 30.000 trabalhadores que produzem os jatos 737 MAX, 767 e 777 nas áreas de Seattle e Portland votarão em seu primeiro novo contrato em 16 anos.

A votação será encerrada às 22h (horário de Brasília) e o resultado será anunciado durante a noite, informou a Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais (IAM, na sigla em inglês). Se uma greve for sancionada, ela poderá começar à meia-noite.

O acordo proposto inclui um aumento salarial geral de 25%, um bônus de 3.000 dólares e uma promessa de construir o próximo jato comercial da Boeing na área de Seattle, desde que o programa seja lançado dentro dos quatro anos do contrato.

Embora a liderança da IAM tenha recomendado que seus membros aceitem o acordo no domingo, os trabalhadores reagiram com raiva aos termos, com muitos defendendo o aumento salarial de 40% exigido originalmente e lamentando a perda de um bônus anual.

Trabalhadores protestaram nas fábricas da Boeing na área de Seattle que montam os jatos MAX, 777 e 767 nesta semana, com alguns batendo panelas e tocando buzinas, disseram dois funcionários.

Após uma reunião para discutir o contrato no escritório da IAM em Seattle na quarta-feira, seis funcionários da Boeing disseram à Reuters que votariam pela greve e estavam confiantes de que a maioria dos membros do sindicato faria o mesmo.