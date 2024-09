Wall Street sobe após dados de preços ao produtor apoiarem perspectiva de corte de 0,25 p.p. pelo Fed

Por Sinéad Carew e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiram nesta quinta-feira, depois que dados sobre os preços ao produtor mais altos do que o esperado reforçaram expectativas de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve.

O índice de preços ao produtor para a demanda final aumentou 0,2% em agosto, em comparação com as estimativas de alta de 0,1%. O núcleo do índice, que exclui a volatilidade dos preços de alimentos e energia, subiu 0,3%, acima da previsão de 0,2%.