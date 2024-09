Acordo global para compensar Mariana pode totalizar R$167 bi, indica ministro

A fala do ministro confirma reportagem da Reuters publicada com base em fontes com conhecimento do assunto, no início do mês, de que os recursos novos somariam 100 bilhões de reais, em acordo esperado para outubro.

Procurada, a Vale reiterou que as negociações estão avançadas e que tem a expectativa de atingir um acordo final com as autoridades brasileiras em outubro.

A BHP disse que está otimista que um acordo final seja alcançado "em breve" e reiterou que segue nas negociações em busca de um acordo definitivo que garanta uma reparação justa e integral aos atingidos e ao meio ambiente.

A Samarco, por sua vez, reafirmou estar "empenhada na reparação integral dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão" e disse que as negociações seguem em andamento, confiando "que as partes chegarão a um consenso em breve".

O montante é superior aos 82 bilhões de reais de novos recursos a serem pagos para compensar o desastre, ofertados na última proposta feita pelas companhias, em junho.

Além disso, o ministro afirmou que as negociações atualmente preveem que as companhias empenhem 30 bilhões de reais para executar obrigações que permanecerão sob responsabilidade das mineradoras. Na proposta anterior, a previsão era de aporte de 21 bilhões de reais nessas atividades, que previam por exemplo a retirada de rejeitos do rio Doce.