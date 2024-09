Greve da Boeing entra no 4º dia

Os líderes sindicais se reunirão com mediadores do governo dos Estados Unidos e com a Boeing para reiniciar negociações trabalhistas na terça-feira, disse o IAM no sábado.

Jon Holden, o principal negociador do sindicato, disse no sábado que os trabalhadores queriam que a Boeing aumentasse a oferta salarial e restabelecesse uma pensão de benefício definido que foi retirada há uma década em troca de manter a produção de aviões no Estado de Washington.

Duas fontes sindicais disseram à Reuters que não esperavam que a Boeing restabelecesse a antiga pensão, mas que a exigência poderia ser usada para negociar maiores contribuições previdenciárias da empresa e salários mais altos.

Os membros do sindicato no lado de fora das fábricas da Boeing em Seattle se mostraram otimistas quanto às chances de conseguirem um acordo melhor com a Boeing, mas poucos esperam que isso aconteça rapidamente.

"Não com o histórico da forma como a Boeing e o sindicato negociaram no passado", disse Chris Ginn, 37 anos, que trabalha em uma fábrica ao norte de Seattle na montagem de jatos 777.

Essa é a oitava greve desde que o braço Boeing do IAM foi criado na década de 1930. As duas últimas, em 2008 e 2005, duraram 57 e 28 dias, respectivamente.