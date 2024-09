Horário de verão no Brasil é "realidade muito premente", diz ministro

"Por isso que o horário de verão é importante, com o horário de verão a gente dissipa o despacho das térmicas, possibilita planejar melhor 2026."

Questionado sobre as razões de governo anterior de ter acabado com o horário de verão, o ministro disse que a medida foi encerrada "sem uma análise técnica".

Extinto em 2019, o horário de verão tinha como principal objetivo reduzir o consumo de energia elétrica entre o fim da tarde e o início da noite, a partir do melhor aproveitamento da luz natural com o adiantamento dos relógios em uma hora.

O retorno dessa política chegou a ser estudado alguns anos atrás, especialmente no contexto da crise hídrica de 2021, que levou o governo a mobilizar uma série de recursos para evitar problemas no fornecimento de energia.

No entanto, estudos realizados na época mostraram que o retorno do horário de verão não produziria economia significativa de energia, pois a redução observada no horário da ponta noturna é compensada pelo aumento do consumo em outros períodos.

A análise anterior também apontava que não haveria impacto sobre o atendimento à potência.