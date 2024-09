Taxas futuras de juros sobem com inflação desancorada e receios com fiscal

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam a segunda-feira em alta, em especial entre os contratos com prazos mais longos, em meio ao desconforto dos investidores no Brasil com a área fiscal e com o cenário de inflação, enquanto no exterior o dia foi de queda para os rendimentos dos Treasuries.

No fim da tarde a taxa do DI para outubro de 2024 -- um dos mais líquidos atualmente, refletindo apostas para o Copom deste mês -- estava em 10,598%, ante 10,586% do ajuste anterior.