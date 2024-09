Weg vai investir R$670 mi em expansão no Brasil e México nos próximos 5 anos

SÃO PAULO (Reuters) - A Weg anunciou nesta quarta-feira que investirá 670 milhões de reais nos próximos cinco anos em expansão de capacidade e verticalização de negócios com transformadores e motores elétricos no Brasil e no México.

Do total de recursos, 336 milhões serão destinados na construção de novo edifício de produção de fios, incluindo equipamentos, para atender demanda da América do Norte.

"Com estes novos investimentos, é dado um passo importante que faltava na verticalização da fabricação de motores elétricos no México e demonstra otimismo com as perspectivas de crescimento, tanto neste mercado quanto de transformadores, no Brasil e no exterior", afirmou a Weg em comunicado ao mercado.